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Neymar'dan "7. Koğuştaki Mucize" paylaşımı

PSG'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti.

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Instagram hesabından "7. Koğuştaki Mucize" filminin fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yıldız oyuncu, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." yorumunu yaptı.

2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu.



Annesi 22'lik çıtırla birlikte
Öte yandan 27 yaşındaki Neymar Jr.'ın annesi Nadine Goncalves, 22 yaşındaki sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan etti. Nadine, hem oğlu Neymar Jr'dan hem de eski eşi Neymar Pai'den destek aldı.

'Mutlu ol, seni seviyorum anne'
Neymar, annesine 'mutlu ol, seni seviyorum anne' yorumunu yaptı. Babası Neymar Pai ise eski eşine alkış emojisiyle karşılık verdi. 

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