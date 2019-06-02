Neymar'a şok suçlama: Otelde bana tecavüz etti

Neymar'a şok suçlama: Otelde bana tecavüz etti

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadın tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi.

Neymar'a şok suçlama: Otelde bana tecavüz etti - Sayfa 1

Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

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Neymar'a şok suçlama: Otelde bana tecavüz etti - Sayfa 2

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya'da ismini açıklamak istemeyen bir kadın, Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Neymar'a şok suçlama: Otelde bana tecavüz etti - Sayfa 3

Brezilyalı kadın, Neymar ile Instagram'da tanıştığını, yıldız futbolcunun daveti üzerine 15 Mayıs tarihinde Paris'e seyahat ettiğini ve olayın orada yaşandığı iddia etti.

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Neymar'a şok suçlama: Otelde bana tecavüz etti - Sayfa 4

Neymar ile bir otelde buluştuğunu ileri süren kadın, Brezilyalı futbolcunun sarhoş olduğu ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi.

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