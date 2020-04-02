Neymar karantina günlerini 7 milyon sterlin'lik malikanesinde geçiriyor
Brezilyalı yıldız Neymar, corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerini Rio de Jeneiro'daki 7 milyon sterlin'lik malikanesinde geçiriyor.
Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında kariyerine devam eden Brezilyalı süper yıldız Neymar, corona virüs salgını sebebiyle 7 milyon sterlin’lik malikanesinde yaşıyor.
Neymar'ın bu özel malikanesinde yat limanı ve helikopter pisti bulunuyor. 3 binden fazla şaraba ev sahipliği yapan mahzenin yanında, içinde bulunduğumuz izolasyon günlerinde daha da faydalı olacak tenis kortları, kişisel antrenman salonları, saunalar, spa ve jakuziler de var.
Geçtiğimiz günlerde malikanenin özel kumsalı ve plaj voleybolu sahasında arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan Neymar, karantina kurallarını çiğnemediğini de belirtti.
Ünlü yıldızın menajeri konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Neymar herhangi bir iş görüşmesi dahil, hiçbir buluşmada yer almıyor ve büyük bir titizlikle karantina altında"