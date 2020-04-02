Neymar karantina günlerini 7 milyon sterlin'lik malikanesinde geçiriyor

Neymar'ın bu özel malikanesinde yat limanı ve helikopter pisti bulunuyor. 3 binden fazla şaraba ev sahipliği yapan mahzenin yanında, içinde bulunduğumuz izolasyon günlerinde daha da faydalı olacak tenis kortları, kişisel antrenman salonları, saunalar, spa ve jakuziler de var.