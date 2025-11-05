New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Hint kökenli Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Abone ol

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89’u sayıldı.

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.

Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill oyların yüzde 56’sını alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 43,4’tte kaldı.

Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,9’unu alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 42,9 ile sandıktan ikinci çıktı.

Zohran Mamdani kim?

Uganda'nın Kampala kentinde 1991'de, Hint kökenli Müslüman bir ailede doğan Mamdani, ailesiyle 7 yaşında ABD'ye taşındı.

Bronx Bilim Lisesinden mezun olan Mamdani, Maine'deki Bowdoin Koleji'ndeki Afrika Çalışmaları bölümünden 2014'de mezun oldu.

Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, mezun olduğu üniversitede "Students for Justice in Palestine" adlı bir öğrenci platforumu kurdu.

Mamdani, 2023'te Beyaz Saray önünde düzenlenen ateşkes çağrısına destek amacıyla gerçekleştirilen açlık grevine katıldı ve "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS)" hareketini destekledi.

New York Temsilciler Meclisi Üyesi olarak görev yapan Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerinde birinci olarak 4 Kasım'da yapılacak seçimlerde aday olmaya hak kazandı.

34 yaşındaki genç aday, seçimleri kazanarak New York tarihindeki ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanmasını istediğini belirten Mamdani, Gazze'deki ateşkesin, işgal, kuşatma ve ırkçılık gibi koşulları da kapsaması gerektiğini savunuyor.

Kampanyalarında ise New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümlere odaklanıyor.