New York'ta yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
New York Polis Departmanı (NYPD), kentte yapılan yağmalamalar sırasında 700'e yakın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
New York Polis Departmanı (NYPD) basın ofisinden yapılan açıklamada; kentte yağmalama, mağazaların camlarını kırma ve mülke zarar vermekten 700 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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Açıklamada; olaylarda 10'dan fazla polis memurunun yaralandığı aktarılarak, protestolarda 10'un üzerinde polis aracının da zarar gördüğü ifade edildi.
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New York'ta ünlü mağazalar yağmacıların hedefi oldu
New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue), Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar yağmacıların hedefi oldu.
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Çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı da tüm hafta boyunca uzatıldı.
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