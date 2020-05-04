New York'ta morg ve cenaze evleri doldu taştı! TIR'ın içinde 60 ceset bulundu

Dünyada koronavirüsten en fazla ölümün yaşandığı ve en fazla vakanın bulunduğu ABD'de morglar ve cenaze evleri kapasite artırsa da ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Özellikle en fazla ölümün yaşandığı New York'ta ölüm sayılarının çok yüksek olması sebebiyle birçok morg ve cenaze evi, kapasitesini artırmasına rağmen cesetleri tutacak yer bulamıyor.