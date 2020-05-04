New York'ta morg ve cenaze evleri doldu taştı! TIR'ın içinde 60 ceset bulundu
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ana üssü ABD'de ölümlerin başkenti New York... New York'ta morglar ve cenaze evleri doldu taştı. Birçok morg ve cenaze evi, kapasitesini artırmasına rağmen cesetleri tutacak yer bulamıyor. Broklyn'de bir tırın içinde 60 ceset bulundu.
Dünyada koronavirüsten en fazla ölümün yaşandığı ve en fazla vakanın bulunduğu ABD'de morglar ve cenaze evleri kapasite artırsa da ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Özellikle en fazla ölümün yaşandığı New York'ta ölüm sayılarının çok yüksek olması sebebiyle birçok morg ve cenaze evi, kapasitesini artırmasına rağmen cesetleri tutacak yer bulamıyor.
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Salgından en ağır şekilden etkilenen şehirlerden olan New York'un Brooklyn ilçesinde bir cenaze evinin dışında duran treylerlerde cesetler tutulduğu tespit edildi.
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Treylerlerden sıvılar aktığını gören bir vatandaşın ihbarda bulunmasının ardından polis geçen çarşamba incelemelerde bulundu.
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Polis, kapasitesini aşan cenaze evinin treylerlerde yakılacak olan 60 kadar ceset tuttuğunu gördü.
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