New York’ta korkunç 'toplu mezar' görüntüleri adalara böyle gömüyorlar
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkileyip can almaya devam ediyor. Salgının en fazla etkilediği ABD'de can kaybının yüksek olduğu New York'taki adalardaki toplu mezar görüntüleri tüyleri ürpertti.
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1,6 milyonu aşarken ilk sırada 466 bin 299 ile ABD yer alıyor. ABD'de en fazla etkilenen yerler arasında bulunan New York eyaletinde can kaybı 5150'yi aştı. Salgın nedeniyle kapasitesi dolan hastanelerde morglar da dolunca geçici morglar kurulmuş ancak bunların da yetmeyebileceği açıklanmıştı. Ölümlerin hızla arttığı bölgede ürküten kareler ise Reuters'tan geldi.
Mahkumlar da çalışıyor
Reuters'ın New York'un Hart ve Rikers Adası'nda drone ile çektiği görüntülerde koronavirüs nedeniyle ölenler için toplu mezar kazıldığı ve üst üste tabutların konulduğu görülüyor. Toplu mezar kazımında işçilerin ve aynı zamanda bir hapishane olan Rikers Adası'ndan mahkumların yardımcı olduğu belirtiliyor.
Trump'ın açıklamaları endişeye yol açtı
Ülkedeki virüs vakaları ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin Trump, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür" ifadelerini kullanmıştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı
Dünya genelinde can kaybı 94 bini aşarken, Avrupa'da can kaybı 60 bin oldu. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 343'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla İspanya, 143 bin 626 ile İtalya, 118 bin 235 ile Almanya ve 117 bin 749 ile Fransa izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti. Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
İran (66 bin 220), İngiltere (65 bin 77), Türkiye (42 bin 282), Belçika (24 bin 983), İsviçre (24 bin 51), Hollanda (21 bin 762), Kanada (20 bin 765), Brezilya (18 bin 176), Portekiz (13 bin 956), Avusturya (13 bin 244), Güney Kore (10 bin 450) ve Rusya (10 bin 131).