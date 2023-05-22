New York'ta bulunan Türk Evi'ne saldırı!

TÜRKİYE'nin New York Bankonsolosluğunun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde oy kullandığı Türk Evi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camlarından bazıları kırıldı..

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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandığı Türk Evi'ne saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polisi'yle temasa geçildi. Türk Evi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.