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New York Times koronavirüs haberinde Türkiye fotoğrafı kullandı

New York Times (NYT) gazetesinin koronavirüs ile ilgili hazırladığı haberde Türkiye fotoğrafı kullanması tepki çekti. Sosyal medya hesabından bu durumu eleştiren Bakan Varank, "Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" diye yazdı.

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı basın açıklamasında ABD’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı. Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.

New York Times (NYT) ise ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti. NYT'ye tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."

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