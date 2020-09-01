Nevşin Mengü ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı
Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan deneyimli spiker Nevşin Mengü ekranlara geri dönüyor. İşte Mengü'nün yeni kanalı...
Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlamış olan ardından CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yapan Nevşin Mengü bir süredir televizyon ekranlarından uzaktı. Gazete ve dijital mecralarda görmeye alıştığımız Mengü'nün hangi kanal ile anlaştığı belli oldu.
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Gazeteciliğinin yanı sıra bisiklet turnuvalarına katılarak derece elde eden Nevşin Mengü'nün bir iddiaya göre Olay TV'de ekranlara geleceği öğrenildi.
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Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Olay TV'nin deneyimli haberciyi yeni sezonda ana haber bülteninde izleyici ile buluşturacağı öğrenildi.
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