Nevşin Mengü ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlamış olan ardından CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yapan Nevşin Mengü bir süredir televizyon ekranlarından uzaktı. Gazete ve dijital mecralarda görmeye alıştığımız Mengü'nün hangi kanal ile anlaştığı belli oldu.