Nevşin Mengü: Ankara’da su yok, yine CHP’ye oy verecekler

CHP tarafından yönetilen belediyelerde su sorunu almış başını giderken bu duruma muhalif gazeteci Nevşin Mengü bile isyan etti. Ankara'da durumun bir felaket olduğunu söyleyen Mengü, "Yine gidip CHP'ye oy verecekler" ifadelerini kullandı.

CHP'li isimlerin yönettiği belediyelerde, uzun zamandır su sorunu yaşanmaya devam ediyor. İl ve ilçe fark etmeksizin su kuyruklarının oluştuğu kentlerde vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

ANKARA'DA SU ÇİLESİ

Başkent Ankara'da, bakım bahanesiyle birçok ilçeye aylardır su verilmiyor.

SU KUYRUKLARI OLUŞTU

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak ve Altındağ'da vatandaşlar, su ihtiyacını Mamak'ın Dostlar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.

MENGÜ İSYAN ETTİ

Ancak Ankara'daki bu duruma, muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Nevşin Mengü bile tepki gösterdi.

"YİNE GİDİP CHP'YE OY VERECEKLER"

Ankara'da durumun bir felaket olduğunu söyleyen Mengü, "Yine gidip CHP'ye oy verecekler." ifadelerini kullandı.

Mengü, "Adam Çankaya'dan aday oluyor, CHP ne olursa olsun Çankaya'dan oy alıyor. Bak Ankara'da su yok, seçimde gidip yine CHP'ye oy verecek." diye konuştu.

