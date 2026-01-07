BIST 12.029
DOLAR 43,04
EURO 50,37
ALTIN 6.130,84
HABER /  GÜNCEL

Nevşin Mengü: Ankara’da su yok, yine CHP’ye oy verecekler

CHP tarafından yönetilen belediyelerde su sorunu almış başını giderken bu duruma muhalif gazeteci Nevşin Mengü bile isyan etti. Ankara'da durumun bir felaket olduğunu söyleyen Mengü, "Yine gidip CHP'ye oy verecekler" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP'li isimlerin yönettiği belediyelerde, uzun zamandır su sorunu yaşanmaya devam ediyor. İl ve ilçe fark etmeksizin su kuyruklarının oluştuğu kentlerde vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

ANKARA'DA SU ÇİLESİ

Başkent Ankara'da, bakım bahanesiyle birçok ilçeye aylardır su verilmiyor.

SU KUYRUKLARI OLUŞTU

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak ve Altındağ'da vatandaşlar, su ihtiyacını Mamak'ın Dostlar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.

MENGÜ İSYAN ETTİ

Ancak Ankara'daki bu duruma, muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Nevşin Mengü bile tepki gösterdi.

"YİNE GİDİP CHP'YE OY VERECEKLER"

Ankara'da durumun bir felaket olduğunu söyleyen Mengü, "Yine gidip CHP'ye oy verecekler." ifadelerini kullandı.

Mengü, "Adam Çankaya'dan aday oluyor, CHP ne olursa olsun Çankaya'dan oy alıyor. Bak Ankara'da su yok, seçimde gidip yine CHP'ye oy verecek." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i resmi törenle karşıladı
Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu
Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa sunuldu
Kucağında bebeği olan kadın ile bir çocuğu yumrukladı!
Kucağında bebeği olan kadın ile bir çocuğu yumrukladı!
DEM Parti'den Şam yönetimine tepki: Saldırılar derhal durdurulmalı
DEM Parti'den Şam yönetimine tepki: Saldırılar derhal durdurulmalı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi
Bilal Erdoğan'dan Malatya'da Türkiye Yüzyılı vurgusu
Bilal Erdoğan'dan Malatya'da Türkiye Yüzyılı vurgusu
BM, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da "ırk ayrımcılığı" yapmakla suçluyor
BM, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da "ırk ayrımcılığı" yapmakla suçluyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü
Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı
MHP'li Yönter'den ABD'ye 'Venezuela' tepkisi
MHP'li Yönter'den ABD'ye 'Venezuela' tepkisi
TFF açıkladı! Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı dahil 108 teknik sorumlu bahisten sevk edildi
TFF açıkladı! Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı dahil 108 teknik sorumlu bahisten sevk edildi