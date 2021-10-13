Nevşin Mengi takipçisine niye kızdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyadaki eleştirilere tahammül edemediğini koro halinde seslendirenlerden biri de Nevşin Mengü’dür.

Peki kendisine yapılan eleştirilere tahammülü var mı bu arkadaşın? Dün yayın yaptı youtube kanalında. Bir izleyicisi laf attı, “Foncu” suçlamasında bulundu. Her eleştiriye açık, ilkeli gazeteci Nevşin bu suçlama karşısında gülüp geçmek yerine, canlı yayında “Si… git” demekle yetinmedi, “Hıyar” dedi ve ne böyyük gazeteci olduğunu anlatmayı tercih etti.

Nevşin’in de içinde olduğu bu ekip, yıllar yılı bize “Yandaş, yalaka, tetikçi” dedi durdu. Biz ne yaptık, gülüp geçtik, dalgamızı geçtik. Oysa yandaşlığın, tetikçiliğin, yalakalığın daniskasını kendileri yapıyordu. Ekrem İmamoğlu’na ekranda güzelleme yapan Sedef Kabaş’a “yandaş, yalaka” dedim diye arkadaş beni dava etti.

Demek ki onlara her sözü söylemek hak, biz söyleyince suç oluyormuş. Tayyip Erdoğan’a yapılan küfür ve hakaretleri fikir özgürlüğü olarak gören bu arkadaşlar, kendilerine aynı şey yapılınca farklı bir kişiliğe, başka bir karektere bürünüyorlar.

Bu ikiyüzlülük değil de nedir?