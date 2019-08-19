Nevşehir'de tatil kabus oldu! 52 turist hastanelik oldu
NEVŞEHİR’in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 52 turist, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tatilleri zehir oldu.
NEVŞEHİR’in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 52 turist, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olayla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, doktorlardan bilgi aldı. Çekiç daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Harun Çekiç, turistlerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıklarını kaydetti.
Çekiç, “Doktorlarla görüşmemizde, hepsinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayati tehlikeleri yok, tedavileri başladı. Neden olduğu araştırılıyor. Gıda zehirlenmesi gibi duruyor ama nedenini henüz bilmiyoruz” dedi.
Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, “Otelde konaklayan 280 müşteri var. Tüm müşteriler aynı yemekleri yedi. Öğle yemeğini başka yerlerde yiyenler var. Otelden mi kaynaklı yoksa yemek yedikleri şirketle mi alakalı bunlara bakacağız. Ayrıca, yemeklerin numuneleri alındı. Onları inceleyecekler gerekli işlimler yapılacak. Sabah taburcu olurlar” ifadelerini kullandı.