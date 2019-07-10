Nevşehir'de ortaya çıktı! 800 yıl sonra yeraltında bulunanlar şaşırttı

Huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şey: "Şimdi bunlardan bir tanesi de kiliseler. Mezarlar hemen kiliselerin yanına yaptırılmış ve yanına definler yapılmış. Burada yatanların huzurlu bir şekilde yatmaları ve huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şeydir."