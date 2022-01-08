BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31

Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı

İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı

NEVŞEHİR'de sürekli komşularının kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Gönül Akçalı, bu iddialarını ispatlayabilmek için evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdı. Kamera görüntülerini izleyen Akçalı, gördüklerine inanamadı.

Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı

Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi Nevşehir'de gerçek oldu. Gönül Akçalı adlı kadın, Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 8. katındaki bir daireyi satın aldı.

112
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı

Akçalı’nın iddiasına göre evi satan kişi tekrar almak istedi. Akçalı, evin değerinden düşük bedel teklif edilince evi satmadığını söyledi.

212
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı

"İki yıl önce bu evi almıştım" diyen Akçalı "Evi satan adam iki yıl sonra evi tekrar almak istedi. İki yıl önce dolar bozdurup almıştım." dedi.

312
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı

Akçalı "O gün bozdurduğum dolarları verirsen evi satarım dedim. İstediğim parayı vermeyince kiracıları üzerimize saldı. Kiracıları bana zarar vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

412