Nevşehir'de gören telefona sarıldı! 394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler
NEVŞEHİR Kapadokya'da tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi’ne gelen Rus ve Ukraynalı turistler, 3 ila 7 kilometre yürüyerek bölgenin keyfini çıkarıyor.
Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri, kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor.
Ihlara Vadisi, şu sıralarda da Rus ve Ukraynalı turistlerin akınına uğruyor.
Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Ülkemizin ve Aksaray’ın en önemli ören yerlerinden bir tanesi olan Ihlara Vadisi, 543 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor." dedi.
Doğan "Normalleşme süreciyle birlikte Ihlara Vadisi'ndeki ziyaretlerin arttığını görüyoruz. Buraya gelen turistler, doğayı, tarihi ve kültürü bir arada görebiliyor." ifadelerini kullandı.