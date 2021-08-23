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Nevşehir'de gören telefona sarıldı! 394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler

Demirören Haber Ajansı
Nevşehir'de gören telefona sarıldı! 394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler

NEVŞEHİR Kapadokya'da tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi’ne gelen Rus ve Ukraynalı turistler, 3 ila 7 kilometre yürüyerek bölgenin keyfini çıkarıyor.

Nevşehir'de gören telefona sarıldı! 394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler

Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri, kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor.

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Nevşehir'de gören telefona sarıldı! 394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler

 Ihlara Vadisi, şu sıralarda da Rus ve Ukraynalı turistlerin akınına uğruyor.

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Nevşehir'de gören telefona sarıldı! 394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Ülkemizin ve Aksaray’ın en önemli ören yerlerinden bir tanesi olan Ihlara Vadisi, 543 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor." dedi.

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Nevşehir'de gören telefona sarıldı! 394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler

Doğan "Normalleşme süreciyle birlikte Ihlara Vadisi'ndeki ziyaretlerin arttığını görüyoruz. Buraya gelen turistler, doğayı, tarihi ve kültürü bir arada görebiliyor." ifadelerini kullandı.

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