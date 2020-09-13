Nevşehir'de 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor
NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesindeki 800 yıllık madenden çıkarılan 150 bin ton kaya tuzu, yurt içi ve yurt dışında talep görüyor.
NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde Hacı Bektaş Veli tarafından bulunduğu rivayet edilen ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminden beri faaliyette olan Tuzköy Mahallesi'ndeki madende üretilen minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık 700 metre uzunluğundaki tünelden yerin 85 metre altına inilerek çıkarılıyor.
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Tünel kazıcı iş makineleriyle kırılan kayaların içinden çıkarılan tuz, yer altından kamyonlarla çıkarılarak çeşitli işlemlerden geçiriliyor.
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Ebat ve kullanım alanına göre hazırlanan tuz; yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
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Tuz madenini işleten Suat Bilgin, 14 yıl önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Madencilik Genel Müdürlüğünden ihale yoluyla alanı 99 yıllığına kiraladığını belirtti.
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