Nevşehir'de 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde Hacı Bektaş Veli tarafından bulunduğu rivayet edilen ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin son döneminden beri faaliyette olan Tuzköy Mahallesi'ndeki madende üretilen minerali yüksek kaya tuzu, yaklaşık 700 metre uzunluğundaki tünelden yerin 85 metre altına inilerek çıkarılıyor.