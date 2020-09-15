Nevşehir'de 5 saatte yapılıyor! Kilosu 75 liradan satılıyor
Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği bölgelerden Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yapılan Anadolu jelibonu "köftür" dikkatleri çekiyor.
Köy halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen ve "Anadolu jelibonu" olarak adlandırılan köftür, bölgedeki bağlardan özenle seçilen beyaz üzümlerin un katılıp hamur haline getirildikten sonra kaynatılmasıyla ortaya çıkıyor. Nevşehir’de yapılan köftürün faydaları saymakla bitmezken köylüler köftürü özellikle kış aylarında vücudu dinç tutmak için yediklerini söyledi.
Köftür yapımı hakkında bilgiler veren Recep Güleç, "Köftürü uzun ve meşakkatli işlemlerin tamamlanmasının ardından elde ediyoruz" dedi.
Bir buçuk saat dinlendiriliyor
Güleç, “Köftürün yolculuğu üzüm bağımızda başlar. Bağda kasalar içerisine üzümlerimizi keser buraya getiririz. Getirmiş olduğumuz üzümleri yıkadıktan sonra ise çiğnemeye alırız. Çiğnedikten sonra üzüm şırasının durulması ve haşlanması için ocakta pekmez toprağımız ile birlikte mayalandırırız. Daha sonra ise ocaktan indirmemizin ardından şıramızı bir buçuk saat dinlendirmeye alırız." dedi.
Saatlerce sürüyor
5 saat sürdüğünü belirten Güleç "Daha sonra ise yine pekmezimiz ile birlikte yine özel yapım ocağımızda yine kaynatmaya devam ederiz. Uzun bir kaynatmanın ardından yeniden pekmezimizi soğumaya alırız. Soğutma işlemi tamamlanmasının ardından ise köftürümüzü artık ölçeğine göre un ile karıştırırız. Köftürümüzün yapımı ortalama 5 saat boyunca sürer” diye konuştu.