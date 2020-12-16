Nevşehir'de 35 yıldır vazgeçemiyor! Beşiktaş'ın gazete haberlerini miras bırakacak

Nevşehir’de fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Abdullah Didinmez (50) 1987 yılında almış olduğu bir gazete ile Beşiktaş haberlerini gazeteden keserek biriktirmeye başladı. Abdullah Didinmez o yıldan itibaren Beşiktaş’ın her galip geldiği maçın ardından almış olduğu gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerini keserek biriktirmeye başladığını ifade etti.