Nevşehir'de 35 yıldır vazgeçemiyor! Beşiktaş'ın gazete haberlerini miras bırakacak
NEVŞEHİR'de Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 15 yaşından beri gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerinin kupürlerini biriktiriyor. Didinmez, biriktirdiği kupürleri çocuklarına miras bırakacağını söylüyor.
Nevşehir’de fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Abdullah Didinmez (50) 1987 yılında almış olduğu bir gazete ile Beşiktaş haberlerini gazeteden keserek biriktirmeye başladı. Abdullah Didinmez o yıldan itibaren Beşiktaş’ın her galip geldiği maçın ardından almış olduğu gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerini keserek biriktirmeye başladığını ifade etti.
Abdullah Didinmez, Beşiktaş’ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu bu yüzden çıkan haberlerin gazete kupürlerini biriktirdiğini söyledi.
Didinmez, "35 yıldan beri bu gazeteyi biriktiriyorum. Sülalece Beşiktaş taraftarıyız. Çocukluğumdan beri gazete biriktiriyorum. Herkes tespih, pul, para koleksiyonu yapıyor. Bende Beşiktaş’ın gazete kupürlerini biriktiriyorum." dedi.
"Benim bu alışkanlığım babamdan geldi"
Didinmez, "Beşiktaş aşktır. Benim için apayrı bir şeydir. Benim bu alışkanlığım babamdan geldi. Babam da Beşiktaşlı. Gazeteleri aldıkça Beşiktaş’ın haberlerinin bulunduğu gazete kupürlerini biriktirmek aklıma geldi. 35 yıldır gazetelerdeki Beşiktaş haberlerini biriktiriyorum" ifadelerini kullandı.