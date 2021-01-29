Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hem AK Parti'den hem başkanlıktan istifa ediyor

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'den ve belediye başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

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Haftalardır Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa edeceği konuşuluyordu. Başkan Arı kararını verdi ve hem AK Parti'den hem de belediye başkanlığından ayrılıyor. Saat 16.00'da ayrılığına ilişkin resmi bir açıklama yapacağını duyuran Rasim Arı, twitter hesabından "Hakkınızı helal edin Gurban olduğum NevŞehir' diye mesaj attı.

21 aydır Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Rasim Arı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" dedi.

Dinlendikten sonra siyasete döneceğim

Siyasete devam edeceğini söyleyen Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" diye konuştu.

Rasim Arı kimdir?

Evli ve 2 çocuk babası olan Rasim Arı'nın eşinin ismi Melek Arı... 1975 yılında Nevşehir'de doğan Rasim Arı, Pendik İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Siyasete Maltepe gençlik kollarında başlayan Rasim Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevini yürüttü. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevini yürüten Rasim Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. Arapça ve İngilizce bilen Rasim Arı yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.