NetWork'ten Şehre Dönüş Koleksiyonu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork, yeni sezonda şehir stilini, silüetler, dokular ve detaylarla yeniden yorumluyor.

Vizon, krem ve yumuşak nötr tonların öne çıktığı kadın koleksiyonu, mevsim geçişine uyum sağlayan parçalarla gündüzden geceye uzanan bir stil sunuyor.

Akışkan cupro kumaşlar ve bel vurgulu silüetlerle şekillenen elbiseler, koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

Koleksiyondaki desenli ve akıcı etekler, sezonun güçlü tavrını yansıtırken cupro ve ipek dokular hafif ve dengeli silüetler oluşturuyor. Oversize blazer ve kısa ceketlerle tamamlanan görünümlere ince trikolar eşlik ederken, koleksiyonda yer alan kaşmir ve yün karışımlı dokular, katmanlı şehir stiline dokunuş katıyor.

Koleksiyonun aksesuar seçkisi ise kaşmir, yün ve ipek dokuların yanı sıra deri detaylar, kürk dokunuşları ve özel broşlarla tamamlanıyor. Farklı dokuların bir araya geldiği tasarımlar, yeni sezon görünümlerine karakter kazandırıyor.

Söz konusu koleksiyona markanın mağazalarından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor.