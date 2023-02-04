Netflix'ten şoke eden Sıcak Kafa kararı! Seyirci kazan kaldırdı: "Bu kadar da abuklanmaz"
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Netflix'in dikkat çeken konusu ile Türkiye'de en çok izlenenler listesine adını yazdıran Sıcak Kafa'nın devamının iptali dizinin hayranlarını ayaklandırdı. "Bu kadar da abuklanmaz" diyen izleyiciler iptale tepki gösterdi.
Netflix, Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan distopik dizi 'Sıcak Kafa’yı ilk sezonun ardından iptal etti.
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Yapımda 'Anton' karakterini canlandıran oyuncu Şevket Çoruh, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla dizinin iptal edildiğini duyurdu.
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Çoruh paylaşımında, “Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.
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'Sıcak Kafa', iletişim yoluyla zihinden zihne iletişim yoluyla bulaşan bir delilik salgınını konu ediyordu.
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