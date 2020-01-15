Netflix'ten Fatih'in İstanbul'un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman dizisi
Netflix platformu Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve İstanbul'un fethini anlatan yeni dizisinin fragmanını yayımladı. Altı bölümlük Rise of Empires: Ottoman adlı dizi, 24 Ocak'tan itibaren izlenebilecek.
Rise of Empires: Ottoman ismiyle Netflix'te yayınlanacak olan dizi büyük bir merakla bekleniyor. 24 Ocak'ta gösterimi başlayacak olan dizi hem İstanbul'un fethini hem de onu fetheden Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyor. Dizide yer alan oyuncular arasında Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır da bulunuyor.
Rise of Empires: Ottoman ismiyle yayınlanacak olan dizide Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Üzümoğlu, Netflix'in Hakan: Muhafız ve Kanal D'nin Adı Efsane dizilerinde oynamıştı.
Belgesel ve kurgunun iç içe geçtiği dizinin anlatım bölümlerini ise Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance gerçekleştirdi. Dizinin yapımcılığını STX Entertainment ve Karga Seven şirketleri üstlendi.
Rise of Empires: Ottoman konusu : Netflix'in dönem dizisi 15. yüzyılda yaşamış olan Fatih Sultan Mehmet'in hikayesine odaklanıyor.