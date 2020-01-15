Netflix'ten Fatih'in İstanbul'un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman dizisi

Rise of Empires: Ottoman ismiyle Netflix'te yayınlanacak olan dizi büyük bir merakla bekleniyor. 24 Ocak'ta gösterimi başlayacak olan dizi hem İstanbul'un fethini hem de onu fetheden Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyor. Dizide yer alan oyuncular arasında Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır da bulunuyor.