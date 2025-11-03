Netflix'te deprem! Favori dizinin yıldızından, rol arkadaşına taciz suçlaması! Ortalık fena karıştı
Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things'in dünyaca ünlü başrolü Millie Bobby Brown, dizideki rol arkadaşı David Harbour hakkında taciz ve zorbalık iddiasıyla Netflix’e şikayette bulundu. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Ortalık fena halde karıştı, işte detaylar...
Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan ve milyonlarca insan tarafından favori ilan edilen Stranger Things'in dünyaca ünlü yıldızı Millie Bobby Brown, rol arkadaşı David Harbour'u taciz ve zorbalıkla suçladı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu büyük suçlamanın ardından olayın doğru olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından merak ve takip ediliyor. İşte detaylar...
Mail On Sunday’in haberine göre, 21 yaşındaki ünlü oyuncu, Harbour’un kendisine karşı taciz ve zorbalık uyguladığı iddiasıyla Netflix’e resmi bir şikayette bulundu.
Brown’un şikayeti, dizinin son sezon çekimleri öncesinde ortaya çıktı.
NETFLIX İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Haberde, iddiaların cinsel taciz içermediği vurgulandı. Şikayet sonrasında Netflix'in Harbour hakkında iç soruşturma başlattığı ve sürecin aylardır devam ettiği belirtildi.