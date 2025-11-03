Netflix'te deprem! Favori dizinin yıldızından, rol arkadaşına taciz suçlaması! Ortalık fena karıştı

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan ve milyonlarca insan tarafından favori ilan edilen Stranger Things'in dünyaca ünlü yıldızı Millie Bobby Brown, rol arkadaşı David Harbour'u taciz ve zorbalıkla suçladı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu büyük suçlamanın ardından olayın doğru olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından merak ve takip ediliyor. İşte detaylar...