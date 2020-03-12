Netflix'te Acun Ilıcalı'nın bomba projesi Exatlon Challenge yayın tarihi belli oldu!
TV8'de yayımlanan Survivor'dan sonra en iddialı yapımı için hazırlanan Acun Ilıcalı'nın projesi Exatlon Challenge Netflix Türkiye'de yayımlanacak. Türkiye'deki ünlü 18 YouTuber'ın yarıştığı ve Dominik'te çekilen Exatlon Challenge, Netflix'in yayın takviminde yer buldu.
2019 senesinin son aylarında Acun Medya'nın yapımcılığını üstleneceği Exatlon Challenge programına dair ilk detaylar belli olmuştu. Yarışmaya katılacak olan 18 Türk YouTuber belirlenmiş ve programın Dominik'te çekimleri yapıldı. Hemen ardından ise herkes programın nerede, hangi tarihte yayımlanacağı merak edilmeye başlandı.
Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, şimdiye kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciyle buluşan spor ve reality'i bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları kıyasıya mücadele içerisinde olacaklar.
Yeni format, Türkiye'nin en popüler influencer'larını Exatlon'un oldukça çekişmeli bir o kadar da eğlenceli dünyasına davet ediyor.
Sunuculuğunu Orkun Işıtmak'ın gerçekleştireceği Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te ekrana gelecek.