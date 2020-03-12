Netflix'te Acun Ilıcalı'nın bomba projesi Exatlon Challenge yayın tarihi belli oldu!

2019 senesinin son aylarında Acun Medya'nın yapımcılığını üstleneceği Exatlon Challenge programına dair ilk detaylar belli olmuştu. Yarışmaya katılacak olan 18 Türk YouTuber belirlenmiş ve programın Dominik'te çekimleri yapıldı. Hemen ardından ise herkes programın nerede, hangi tarihte yayımlanacağı merak edilmeye başlandı.