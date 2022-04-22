Netflix'in yeni Kıvanç Tatlıtuğ dizisi Yakamoz S245 için Cem Gürdeniz'den sert tepki: Türk subayı küçük düştü!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin 'Yakamoz S-245' dizisi geçtiğimiz gün Netflix'te yayına girdi. Konusu bir Türk denizaltısında geçen ve dünyada kitlesel ölümlere yol açan bir felaketten sonra hayatta kalma mücadelesini anlatan 'Yakamoz S-245' dizisi sosyal medyada da gündem oldu.