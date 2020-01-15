Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman hakkında bilinenler
Netflix, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve İstanbul'un fethini anlatan yeni dizisinin fragmanını yayımladı. Altı bölümlük Rise of Empires: Ottoman adlı dizi, 24 Ocak'tan itibaren izlenebilecek.
Dizide yer alan oyuncular arasında Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır da bulunuyor.
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Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor.
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Üzümoğlu, Netflix'in Hakan: Muhafız ve Kanal D'nin Adı Efsane dizilerinde oynamıştı.
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