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Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? RTÜK Başkanından açıklama geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix’in de aralarında olduğu 600’den fazla kuruluşun lisans ve izin başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aralarında Puhu TV, Blu TV ve Netflix, Turkcell, Digiturk, Tivibu ve Vodafone'un da bulunduğu 600'den fazla kuruluşun lisan ve izin başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Netlix ne zaman Türkiye'de hizmet vermeye başladı?
2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı. 2016'da yılında 130 ülkeye açılma kararı alan Netflix bu karar ile Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı. 

Netflix kaç tane Türk dizisi var?
2016 yılından beri Türkiye'de hizmet veren platformun ülkemizde özel ilk orijinal içeriği Hakan: Muhafız olmuştu. Netflix bu projenin ardından Love 101 ve Atiye isimli iki Türki dizisi için de onay verdi. İki dizinin çekimleri geçtiğimiz dönemde başladı. 

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