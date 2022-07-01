Netflix Türkiye'de bu hafta en çok ne izlendi?
Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı. Açıklanan listeye göre en çok izlenen dizi 'Mezarlık' olurken film kategorisinde ise zirveyi 'Aşkın Kıyameti' isimli film aldı.
Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu Netflix'de her hafta en çok izlenenler listesi yayınlanıyor.
123
Netflix Türkiye'de de bu hafta en çok izlenenler listesi açıklandı. Buna göre 'Mezarlık' dizisi diziler kategorisinde ilk sırada yer alırken, 'Aşkın Kıyameti' isimli film de en çok izlenen filmler listesinde ilk sıraya yerleşti.
223
İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler...
323
En çok izlenen 10 dizi
1. Mezarlık
423