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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok ne izlendi?

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok ne izlendi?

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı. Açıklanan listeye göre en çok izlenen dizi 'Mezarlık' olurken film kategorisinde ise zirveyi 'Aşkın Kıyameti' isimli film aldı.

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok ne izlendi?

Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu Netflix'de her hafta en çok izlenenler listesi yayınlanıyor.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok ne izlendi?

Netflix Türkiye'de de bu hafta en çok izlenenler listesi açıklandı. Buna göre 'Mezarlık' dizisi diziler kategorisinde ilk sırada yer alırken, 'Aşkın Kıyameti' isimli film de en çok izlenen filmler listesinde ilk sıraya yerleşti.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok ne izlendi?

İşte Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler...

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok ne izlendi?

En çok izlenen 10 dizi

1. Mezarlık

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