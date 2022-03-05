NETFLIX Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Mustafa Kemal Atatürk sahnesi olay Yargı'nın Cüneyt'i Hakan Dinçkol kimdir?

NETFLIX dijital yayın platformunda 3 Mart'ta yayınlanmaya başlayan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi bir futrya olarak sosyal medyayı sardı. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü kimin canlandırdığı merak konusu oldu. Atatürk'ü canlandıran oyuncunun Yargı dizisinde oynayan Hakan Dinçkol olduğu ortaya çıktı.