NETFLIX Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Mustafa Kemal Atatürk sahnesi olay Yargı'nın Cüneyt'i Hakan Dinçkol kimdir?
NETFLIX'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizinde Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilen sahneler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Pera Palas'ta Atatürk'ü canlandıran oyuncu'nun Yargı'nun Cüneyt'i Hakan Dinçkol olduğu ortaya çıktı!
NETFLIX dijital yayın platformunda 3 Mart'ta yayınlanmaya başlayan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi bir futrya olarak sosyal medyayı sardı. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü kimin canlandırdığı merak konusu oldu. Atatürk'ü canlandıran oyuncunun Yargı dizisinde oynayan Hakan Dinçkol olduğu ortaya çıktı.
Başrollerini Hazal Kaya, Selahhattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, izleyiciyle buluşmaya başladı.
Farklı konusuyla dikkat çeken dizide Mustafa Kemal Atatürk sahnesi dikkat çekti.
Pera Palas dizisinin konusu ne: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde zamanda yolculuğa çıkan gazeteci Esra, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşıyor.