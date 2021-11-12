Netflix Kulüp dizisi Mathilda rolüne burun kıvıran Beren Saat Gökçe Bahadır'a kaptırdı

NETFLIX’in çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan yapımı Kulüp’ün başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, performansıyla kendine hayran bıraktı. Matilda rolünün ilk olarak Beren Saat’e teklif edildiği ancak Saat’in rolü küçümseyip reddettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Matilda rolünün Beren Saat’e teklif edilidiği ancak Saat'in rolü, ‘Ben gazinoda ütücüyü mü oynayacağım? Assolist oynamam lazım’ diyerek reddettiği ileri sürüldü.