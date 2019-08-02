Netflix kararı ne, kapanacak mı? Netflix'in sahibi vaktiyle demiş ki...
TÜRKİYE'de internet ortamından yayın yapan Netflix başta olmak üzere dizi ve film platformları RTÜK denetimine girdi. Peki Netflix denetim ve sansüre razı olup Türkiye'de kalır mı yoksa pazardan çıkar mı? Bu yasa Netflix'i ve kullanıcılarını nasıl etkileyecek.
İnternet ortamından yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri artık Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) denetimi kapsamına alındı. Bu karar en çok Netflix aboneleri üzerinde şok etkisi yarattı. Zira bir çok kullanıcı, sansürlenecek bir Netflix yayını izlemek istemiyor. Peki yeni yasadan Netflix nasıl etkilenecek, RTÜK sansürleriyle bu platformları seyredilemez hale getirir mi? Dahası böyle bir noktaya gelinirse Netflix, Türkiye pazarından çıkar mı?
Netflix kurucusu vaktiyle demiş ki...
RTÜK kararı sonrasında herkesin aklındaki soru Netflix'in ne yapacağına ilişkin... Netflix kurucusu Reed Hastings geçtiğimiz yıl bu soruyla karşılaşmış. Soru şu: ‘Türkiye ve başka bazı ülkelerde internet üzerinden yapılan yayıncılığa da müdahale sinyalleri geliyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız?’ Netflix kurucusunun yanıtı ise şöyle olmuş:
-‘Türkiye’yi konuşuyorsak öyle bir endişem yok. Biz Suudi Arabistan’da varız, Pakistan’da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye’de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum...’
Yeni yasa NETFLIX'i nasıl etkiler?
Netflix kurucusu Reed Hastings'in, 'aklına gelmeyen başına gelmiş' görünüyor. Şimdi RTÜK kararı sonrası geliştirecekleri strateji merak ediliyor. Peki RTÜK Netflix üzerinde nasıl bir hakimiyet kuracak?
Öncelikle yeni yasayla Netflix, BluTV ve Puhutv gibi online dizi ve film izleme mecralarına, Türkiye’de şirket kurma, RTÜK’ten yayın lisansı alma, her yıl yıllık gelirlerinden belirli bir payını RTÜK’e ödeme gibi kurallar getiriyor.
RTÜK'e içerik çıkarma ve sansür yetkisi
Yeni yasaya ilişkin izleyicinin endişe ettiği nokta RTÜK'ün sansür makası. Endişelerinde haklılar da... Zira yeni yasayla Netflix ve diğer dizi film platformlarına hem 5651 ve 6112 sayılı kanunlardaki hükümlere uyma hem de RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri kaldırma zorunluluğu getirildi. Bu da sansür makası işleyecek demek.