Netflix kararı ne, kapanacak mı? Netflix'in sahibi vaktiyle demiş ki...

Netflix kurucusu vaktiyle demiş ki...

RTÜK kararı sonrasında herkesin aklındaki soru Netflix'in ne yapacağına ilişkin... Netflix kurucusu Reed Hastings geçtiğimiz yıl bu soruyla karşılaşmış. Soru şu: ‘Türkiye ve başka bazı ülkelerde internet üzerinden yapılan yayıncılığa da müdahale sinyalleri geliyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız?’ Netflix kurucusunun yanıtı ise şöyle olmuş:

-‘Türkiye’yi konuşuyorsak öyle bir endişem yok. Biz Suudi Arabistan’da varız, Pakistan’da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye’de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum...’