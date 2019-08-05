Netflix isyanı Cem Yılmaz rakı kadehi ve sigarayla RTÜK'e hareket çekti

Sosyal medya hesabı Instagram'dan sigara ve alkol kullandığı anların videosunu yayınlayan Cem Yılmaz, "Bu akşam Netflix'te 22.00 de ''Düşkünüm Sana" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu. Ünlü komedyenin bu paylaşımının altına birçok ünlü isim, espirili yorumlar yaptı.