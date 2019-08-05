Netflix isyanı Cem Yılmaz rakı kadehi ve sigarayla RTÜK'e hareket çekti
RTÜK'ün Netflix başta olmak üzere internet dizi ve film izleme platformlarını denetleyecek olmasına Cem Yılmaz'dan rakı kadehli bir gönderme geldi. Sosyal medyada Yılmaz'ın o videosu tt oldu.
Son zamanlarda Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, RTÜK'ün dijital dizi ve film izleme platformlarına getirecek olduğu düzenlemeye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan sigara ve alkol kullandığı anların videosunu yayınlayan Cem Yılmaz, "Bu akşam Netflix'te 22.00 de ''Düşkünüm Sana" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu. Ünlü komedyenin bu paylaşımının altına birçok ünlü isim, espirili yorumlar yaptı.
1 Milyonun üzerinde görüntülenen Cem Yılmaz'ın videosu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Cem Yılmaz'ın tepki gösterdiği RTÜK kararı nedir?
Türkiye'de de yüzbinlerce üyesi olan dijital dizi ve film izleme platformları, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre artık denetime tabii tutulacak. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.