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Netflix ''Haftanın En İyi 10'' listesi

Netflix ''Haftanın En İyi 10'' listesi

Kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri belli oldu. İşte o liste...

Netflix ''Haftanın En İyi 10'' listesi - Sayfa 1

10 - Marvel’s Iron Fist

Öldüğü düşünülen Danny Rand, 15 yıl sonra yeniden ortaya çıkarak Iron Fist'in gücüyle geçmişini geri almak ve kaderini gerçekleştirmek ister.

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Netflix ''Haftanın En İyi 10'' listesi - Sayfa 2

9 - You Me Her

Yuppi karı koca Jack ve Emma, cinsel hayatlarına heyecan katmak için bir escort kız tutar. Romantik hislerin yüzeye çıkmasıyla olaylar beklenmedik bir şekil alır.

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Netflix ''Haftanın En İyi 10'' listesi - Sayfa 3

8 - The OA

Evinden kaybolduktan yedi yıl sonra, genç bir kadın yeni gizemli yeteneklerle geri döner ve gizli bir görev için beş yabancıyla bir ekip kurar.

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Netflix ''Haftanın En İyi 10'' listesi - Sayfa 4

7 - Glow

1980'lerde Los Angeles'ta yaşayan bir grup uyumsuz kadın, kendilerini Güreşin Özel Kadınları olarak baştan yaratır. Orange is the New Black ekibinden yeni bir komedi.

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