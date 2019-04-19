Netflix ''Haftanın En İyi 10'' listesi
Kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri belli oldu. İşte o liste...
10 - Marvel’s Iron Fist
Öldüğü düşünülen Danny Rand, 15 yıl sonra yeniden ortaya çıkarak Iron Fist'in gücüyle geçmişini geri almak ve kaderini gerçekleştirmek ister.
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9 - You Me Her
Yuppi karı koca Jack ve Emma, cinsel hayatlarına heyecan katmak için bir escort kız tutar. Romantik hislerin yüzeye çıkmasıyla olaylar beklenmedik bir şekil alır.
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8 - The OA
Evinden kaybolduktan yedi yıl sonra, genç bir kadın yeni gizemli yeteneklerle geri döner ve gizli bir görev için beş yabancıyla bir ekip kurar.
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7 - Glow
1980'lerde Los Angeles'ta yaşayan bir grup uyumsuz kadın, kendilerini Güreşin Özel Kadınları olarak baştan yaratır. Orange is the New Black ekibinden yeni bir komedi.
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