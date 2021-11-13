Netflix dizisi Kulüp'teki Mathilda'yı reddeden Beren Saat rolü Gökçe Bahadır'a kaptırdı
NETFLIX'te yayınlandığı ilk günden bu yana beğeni yağmuruna tutulan Kulüp dizisiyle ilgili bomba Çok sevilen Mathilda rolüyle ilgili magazin kulislerinde, önce Beren Saat'e teklif götürüldüğü ancak Beren Saat'in 'ütücü' rolüne burun kıvırdığı için efsane Mathilda karakterini Gökçe Bahadır kaptığı iddiası konuşuluyor.
NETFLIX’in çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan yapımı Kulüp’ün başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, performansıyla kendine hayran bıraktı. Matilda rolünün ilk olarak Beren Saat’e teklif edildiği ancak Saat’in rolü küçümseyip reddettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Matilda rolünün Beren Saat’e teklif edilidiği ancak Saat'in rolü, ‘Ben gazinoda ütücüyü mü oynayacağım? Assolist oynamam lazım’ diyerek reddettiği ileri sürüldü.
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre rol bu sefer Bahadır’a teklif edildi. Ve Bahadır dizinin Matilda’sı oldu. Y
Yayına girdiği andan bu yana büyük dikkat çeken dizi, platformun ne iddialı yerli yapımları arasında yerini aldı bile…
Dizinin büyük ilgi görmesi ve Gökçe Bahadır'ın Mathilda rolündeki performansıyla oyunculuğunu üst çıtalara taşımasının ardından sosyal medyada büyük bir yükselişe geçmesinin ardından Beren Saat'in kararından pişman olup olmadığı ise merak konusu...