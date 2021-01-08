Netflix Azizler'e tepkiler çığ gibi! Binnur Kaya isyanı Twitter'ı yıktı
Netflix'in Dokuz Kere Leyla filminden sonra yeni yerli filmi Azizler'in bugün yayınlanmasıyla birlikte Twitter yıkıldı.
Senaryosunu "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın üstlendiği, Netflix'in yeni Türk filmi "Azizler" yayına girdi. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi yerli dizilerin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler'in, 2009 yapımı Vavien filminden sonra çektikleri ilk film olma özelliği taşıyor.
Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, İlker Aksum, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi isimler yer alıyor.
Aziziler'in Netflix'te gösterime girmesiyle birlikte Twitter'ı yıkıldı. Birçok kullanıcı Binnur Kaya'nın sahnesine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise dizinin çocuk yıldızına hayran kaldı.
İşte o tweetler...