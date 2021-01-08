Netflix Azizler'e tepkiler çığ gibi! Binnur Kaya isyanı Twitter'ı yıktı

Senaryosunu "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın üstlendiği, Netflix'in yeni Türk filmi "Azizler" yayına girdi. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi yerli dizilerin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler'in, 2009 yapımı Vavien filminden sonra çektikleri ilk film olma özelliği taşıyor.