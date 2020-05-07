Netflix Aşk 101 dizisi için savcılıktan hür irade kararı çıktı eşcinsellik var denmişti

Geçtiğimiz günlerde Cimer’e yapılan ihbarda Aşk 101 dizisi için karar çıktı. Birçok kişi Netflix'ten dizinin kaldırılacağını düşünürken savcılık, dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği belirtti.