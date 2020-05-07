Netflix Aşk 101 dizisi için savcılıktan hür irade kararı çıktı eşcinsellik var denmişti
Netflix'in tartışmalı dizisi Aşk 101 içingençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği ileri sürülerek şikayet edilmişti. Savcılıktan karar çıktı.
Dijital platform olan Netflix'in üçüncü Türk dizisi Aşk 101, daha seyirci karşısına çıkmadan birçok tartışmaya neden olmuş, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Cimer’e yapılan ihbarda Aşk 101 dizisi için karar çıktı. Birçok kişi Netflix'ten dizinin kaldırılacağını düşünürken savcılık, dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği belirtti.
Kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizi de insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbarı değerlendirmeye almadı. Ve şikayete yönelik soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
Peki, Aşk 101 dizisinin konusu nedir?
1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine aşık etmek için el ele verir.