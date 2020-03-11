Netflix açıkladı yeni Türk yapımlar geliyor

Netflix, düzenlediği basın toplantısında Türk dizi ve filmleri hakkında açıklama yaptı. 2020 yılında 6 yeni Türk yapım Netflix izleyicileriyle buluşacak.

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Netflix, düzenlemiş olduğu etkinlikte Türk yapımı yeni Netflix dizileri ve filmleri için müjdesini verdi.

Netflix, 2020’de yayınlanacak geniş yelpazeli içeriklerini dün basın mensuplarına sundu. 6 yeni yapım bu yıl izleyiciye sunulacak. Netflix, Türkiye’nin tarihi zenginliği ve kültürel mirasından ilham alarak yaptığı orijinal içeriklere yatırım yapmaya devam ediyor. İşte 6 yapım ve bazı detayları şöyle..

Şimdiki Aklım Olsaydı

Netflix’in Türk dizilerine bir yenisini daha eklediği “Şimdiki Aklım Olsaydı” mutsuz bir evlilik yaşayan 10 yıllık evli bir kadını anlatıyor. Bir gece gerçekleşen kanlı ay tutulmasında baş karakter Reyhan on yıl öncesine dönüyor. Reyhan için hayatının dönüm noktası olan o gün hayatının en önemli anına kocası Nadir’in evlenme teklif ettiği dakikalarına döner. Hem de şimdiki aklıyla

Fatma

Önümüzdeki zamanlarda yayınlanacak olan diğer bir dizi ise “Fatma”. Hapisten çıktığında kaybolan kocasını arayan ve temizlikçilik yapan Fatma beklenmedik bir anda cinayet işliyor. Kocası Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayetten haberdar olmasıyla olaylar gelişiyor. Senaryo ise genç yetenek Özgür Önürme’ye ait.

Sıcak kafa

Dünyayı kasıp kavuran Corana virüsü salgınından sonra bu dizi dikkatleri epeyce üzerine çekeceğe benziyor. Dil ve konuşma yoluyla yayılan garip bir salgından gizemli bir şekilde etkilenmeyen dilbilimci Muray Siyavuş, acımasız olan Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını duyunca İstanbul içerisinde oradan oraya kaçarak saklanmaya çalışmaktadır.

Yarına Tek Bilet

Türkiye’nin ilk Netflix orijinal filmi olan “Yarına Tek Bilet” filminde başrolü Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger oynayacak. OG Medya’nın yapımcılığında ekranlara gelecek olan film, Ankara-İzmir yolculuğunda tanışan ikilinin hikâyesini konu alıyor. “Yarına Tek Bilet” tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran 2020’de Netflix’te yayında olacak.

Exatlon Challenge

Format sahipliğini Acun Medya’nın yaptığı Exatlon Challenge, yeni formatıyla Türkiye’nin en popülerlerini çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli dünyasını ekranlara yansıtacak. Orkun Işıtmak’ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur’un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı format, Türkiye’de 3 Temmuz’da yayına girecek.

Atiye onay aldı yeni sezonlar geliyor

Netflix’in ikinci Türk dizisi olan Atiye, ilk sezonuyla bütün dikkatleri üzerine çekerek beğeniyi toplamıştı. Netflix abonelerinin beklediği sevindirici haber geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamada Atiye’nin 3. ve final sezonu için onay aldığı belirtildi. İkinci sezonu eylül ayında yayınlanacak olan dizinin üçüncü sezonunun, 2021 yılında seyircilerle buluşması planlanıyor.