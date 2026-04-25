Netanyahu'dan Lübnan'da güçlü saldırı talimatı

Ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelerde saldırılarına devam ediyor. Bugün de Yohmor al-Shaqeef kasabasında bir kamyon ve motosiklete saldırı düzenlendi, 4 kişi hayatını kaybetti.

NETANYAHU'DAN "GÜÇLÜ SALDIRI" TALİMATI

Başbakan Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı talimatı verdi.

KATZ: "TÜM GÜCÜ KULLANIN" DEDİK

İsrail Savunma Bakanı Katz, geçici ateşkese rağmen orduya "herhangi bir tehdit" durumunda "tüm gücü" kullanma talimatı verdiklerini açıklamıştı.

TRUMP'IN "YASAĞI" İSRAİL'E İŞLEMİYOR!

ABD Başkanı Trump, İsrail'e "saldırıları yasakladığını" söylemesine rağmen, Lübnan'a yoğun bombardıman gerçekleştirilmişti.