Netanyahu’dan küstah sözler! AK Parti’den çok ağır cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Netanyahu, “Liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve vekilleri ile savaşmaya devam edecek; Erdoğan'ın aksine, ki o onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere AK Parti cephesinden sert tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu’ya ağır ifadelerle yüklendi.

İnan açıklamasında, “İnsanlık tarihinin en büyük soykırımcıları listesine girdin. Sonun Hitler’den daha fenası olacak… Tarih bunu elbet yazacak. Öldürdüğün her bebeğin, her kadının, her bir Müslümanın bedelini çok ağır ödeyeceksin!” dedi.