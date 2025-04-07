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Netanyahu'dan açıklama: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan açıklama: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

ABD'de Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. İkiliden Türkiye ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

NETANYAHU'DAN TÜRKİYE SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti. Trump, Netanyahu ile İran'ı görüştüklerini söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin ismini verip, "Suriye'nin İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile çatışma istemiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi. Bize yardım etmesini istiyoruz." dedi.

TRUMP: ERDOĞAN'LA HARİKA İLİŞKİLERİM VAR

Trump da Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'la harika ilişkileri olduğunu belirten Trump, "Türkiye ile bir sorununuz var ise bunu çözebileceğimi söyledim. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kimsenin yapamadığını yapmadınız dedim." dedi.

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