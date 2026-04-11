Netanyahu: Liderliğim altında İran'la mücadele sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail benim liderliğim altında İran'ın terör rejimine ve onun vekillerine karşı mücadeleye devam edecektir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerin sonucu belirsizliğini korurken İran-İsrail ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail benim liderliğim altında İran'ın terör rejimine ve onun vekillerine karşı mücadeleye devam edecektir" dedi.

VİDEO PAYLAŞTI

Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran ve Lübnan'a karşı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "İran'a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullanarak saldırı tehdidini sürdürdü.

Haziran 2025'te 12 gün boyunca düzenledikleri saldırılar öncesi İran'ın nükleer silah üretmeye çok yakın olduğu iddiasını yineleyen Netanyahu, geçen yıl ve 28 Şubat’ta düzenledikleri iki saldırı olmasaydı İran’ın “çoktan nükleer silaha sahip olacağını” iddia etti.

Netanyahu, sağlanan geçici ateşkes için talebin Tahran yönetiminden geldiğini ileri sürdü.

Lübnan'la başlatılacağı duyurulan doğrudan müzakerelere ilişkin Netanyahu, "Gösterdiğimiz güç sayesinde Lübnan, geçtiğimiz ay doğrudan barış görüşmelerine başlamak için birkaç kez girişimde bulundu." dedi.

Netanyahu, doğrudan müzakereleri iki şartla onayladığını savunarak, bunların "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması" olduğunu ileri sürdü.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ İÇİN DOKUDUĞU MEKİK NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETTİ

28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla bu savaşın önlenebilmesi ve barışın tesis edilebilmesi için çaba ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla birlikte İran ve ABD tarafıyla da iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri oldu.

Özellikle Türkiye-Pakistan-Mısır üçlüsünün girişimlerine öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konsorsiyum girişimleri dünya medyasına da yansıdı.

MİT, SÜREÇ BOYUNCA BARIŞ İÇİN YOĞUN GAYRET GÖSTERDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çatışmaların ilk aşamasından itibaren devreye girerek taraflar arasında temas kurdu.

Hem ABD-İsrail bloğu hem de İran ile iletişim kurabilen nadir istihbarat teşkilatlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı, krizin tırmanmasını önlemek için kritik rol üstlendi.

Bu kapsamda, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi ve gerilimi düşürecek mesajların iletilmesi sağlandı.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; çatışmanın yayılmasının önlenmesi, ateşkes seçeneklerinin değerlendirilmesi ve diplomatik çözüm yollarının belirlenmesi için çok sayıda ülkeyle temas sağlandı. ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile eş güdüm halinde görüşmeler gerçekleştirildi.

TAHLİYE VE İNSANİ YARDIM TALEPLERİNE DE CEVAP VERİLDİ

Öte yandan MİT, İran’daki mevcut kriz ortamının Türkiye’ye olası etkilerini de yakından takip etti. Bu kapsamda, İran içinde etnik temelli çatışmaların önlenmesi ve bölgesel istikrarsızlığın derinleşmemesi için çeşitli girişimlerde bulunuldu.

Ayrıca çatışma bölgelerinde bulunan sivillerin tahliyesi ve insani yardım taleplerine destek verildi.

Güvenlik boyutunda da önlemler artırıldı. Türkiye’de yaşanabilecek olası casusluk faaliyetlerine karşı ilgili birimler tarafından sıkı tedbirler alınırken, “Terörsüz Türkiye” sürecinin olumsuz etkilenmemesi adına da hassas bir çalışma yürütüldü.