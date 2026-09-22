Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" diyen New York Belediye Başkanı Mamdani'yi tehdit etti Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" dediği için New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etti.

Betül Akgün