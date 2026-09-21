Netanyahu BM için New York’a gidiyor: Mamdani’nin “Yeri Lahey” sözleri gündemde

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, barışçıl gösterilerin anayasal hak olduğunu belirtirken, Netanyahu hakkındaki UCM tutuklama emriyle ilgili daha önce yaptığı “Yeri Lahey” açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirdi. UCM, Netanyahu hakkında 21 Kasım 2024’te savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddiaları kapsamında tutuklama emri çıkarmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla New York'a gidecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin açıklamalarının sonrasında başlayan tartışmalar ve protestolar bekliyor.

Mamdani'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze’de işlenen savaş suçları sebebiyle hakkında tutuklama kararı çıkardığı Netanyahu için "Yeri Lahey" biçimindeki açıklamasının sonrasında tartışmalar devam ediyor.

MAMDANİ'Yİ SUÇLADILAR

Başta Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer New York Belediye Başkanı Mamdani’yi eleştirirken, son olarak İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM Genel Merkezi’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mamdani’yi New York’ta "Yahudi karşıtı bir hava oluşturmakla" itham etti.

Danon, Netanyahu’ya karşı New York'ta yapılacak protestoları "kışkırtma" olarak niteleyerek, "Eğer biri tutuklanmalıysa, bu kışkırtma nedeniyle Mamdani olmalı." dedi.

İsrailli yetkililerin Antisemitizmi İsrail’i eleştirilere karşı kalkan olarak kullanıp kullanmadıkları doğrultusundaki soruya ise Danon, İsrail’de "demokrasi" olduğunu iddia ederek eleştirileri kaldırabileceklerini iddia etmekle yetindi.

Danon’un, Netanyahu’ya karşı, ABD’de ifade özgürlüğü kapsamında anayasal bir hak olan barışçıl protestolar yapılacak olmasını eleştirmesi ise dikkati çekti.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI NEW YORK'A İNMEYECEK

BM 81. Genel Kurulu için New York’a gidecek olan Netanyahu’nun bu sene uçağının, alışılmışın dışında New York JFK Havalimanı yerine New Jersey’deki Newark Havalimanı’na inecek olması, bazı kesimler tarafından Mamdani’nin Netanyahu’nun tutuklanması gerektiği doğrultusundaki açıklamalarıyla ilişkilendirildi.

İsrail basına açıklamalar yapan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Mamdani’nin Netanyahu’nun "Siyon Kanadı" isimli uçağının JFK’de kalmasını engelleyebileceğinden endişe ettiklerini söylediği aktarıldı.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin ABD’li bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, durumun mevcut ziyaret esnasında uçağın güvenliği ve nereye park edileceği hususlarında havalimanı yönetimiyle yapılan müzakerelerden ibaret olduğu iddia edildi.

ABD GİZLİ SERVİSİ OLAĞANÜST KATILIM GÖSTERECEK

Ancak aynı kaynak, İsrail Başbakanlık Ofisi ile Netanyahu’nun kişisel koruma ekibinden oluşan bir grubun, ön hazırlıkları yapmak ve ziyaretin ayrıntılarını netleştirmek için bir hafta önceden ABD’ye geldiğini ve Netanyahu’nun ziyareti esnasında Amerikan Gizli Servisinin "olağanüstü seviyede" katılım göstereceğini belirtti.

Netanyahu’nun ziyareti esnasında New York sokaklarında büyük katılımlı kitlesel protestolar bekleniyor.

BÜYÜK PROTESTOLAR BEKLENİYOR

Filistin Gençlik Hareketi New York Şubesi, Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla BM binasının kapısına doğru yürüyüşe hazırlanırken, Filistin yanlısı ve savaş karşıtı çeşitli koalisyonlar, Netanyahu'nun konaklaması beklenen otelin önünde ve BM Genel Merkezi yakınlarında gösteriler planlıyor.

New York Belediye Başkanı Mamdani, Netanyahu'ya karşı gerçekleştirilecek barışçıl gösterilerin ifade özgürlüğü çerçevesinde bir hak olduğunu söylemekle beraber kendisinin gösterilere katılmayacağını, bu hafta kentin güvenliğiyle meşgul olacağını kaydetti.