Nestle Türkiye 120. yılında "120 Bin İyilik" ve "Genç İşi Tarım" projelerini başlattı

Nestle Türkiye, 120. yılı kutlamaları kapsamında geniş ölçekli sosyal fayda hareketi '120 Bin İyilik Hareketi' ve 'Genç İşi Tarım' projesini başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Ortak Değer Yaratma' anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen '120 Bin İyilik Hareketi' ile doğanın korunmasından eğitimde fırsat eşitliğine, gıdaya erişimden toplumsal gönüllülüğe ve meme sağlığı farkındalığının artırılmasına kadar birçok alanda paydaşlarla güç birliği yapılarak, kalıcı etki oluşturuluyor.

Söz konusu faaliyetler arasında, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ile meme sağlığı farkındalığı için çok sayıda aile sağlığı hekimi ve 1200 kadına yönelik eğitimler, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle orman alanlarının çoğalmasını desteklemek için 12 bin fidan ekimi, gıdaya erişimin güçlendirilmesi kapsamında Gıda Kurtarma Derneği aracılığıyla 120 bin öğünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yer aldı.

Ayrıca çevrenin korunmasına ve geri kazanılabilir atıkların ayrı biriktirilmesi konusundaki farkındalığın özellikle çocuklar tarafından geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik eğitimleri, Türk Eğitim Vakfı ile 1200 gence eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için ulaşım desteği, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) aracılığıyla 1200 kilogram evcil hayvan mamasının ihtiyaç noktalarına ulaştırılması da hayata geçirilen çalışmalar arasında bulunuyor.

Şirket aynı zamanda 5 yılda 20 bini aşkın gence ulaşması planlanan 'Genç İşi Tarım' projesiyle üretimin niteliği, dayanıklılığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliğinde dönüşüm ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Leszek Wacirz, markanın, 9 farklı kategoride 800'ü aşkın ürünü ve 50'den fazla markasıyla her 10 evin 9'una konuk olduğunu ve Türkiye'deki 120 yıllık köklü geçmişten aldıkları güçle sürdürülebilir büyümeye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Wacirz, küresel ölçekte gıdanın geleceğinin güvence altına alınmasının hem ekonomik bir gereklilik hem de kolektif bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

'Nestle küresel bir şirket olarak, bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın ve içeceğin gücünü ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Önümüzdeki 10 yılın olası riskleri arasında yer alan hava olayları, biyoçeşitliliğin etkilenmesi ve doğal kaynakların azalması sorunlarına yalnızca bir risk bakış açısıyla değil, sorumluluk bilinciyle odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, portföyümüzü daha sağlıklı ve besleyici alternatifler ile yeniliyoruz. Teknoloji ve inovasyonla hazırladığımız kaliteli ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz.'

Onarıcı tarımı, toprağı, suyu ve ekosistemleri iyileştiren ve yeniden güçlendirmeyi hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olarak gördüklerini aktaran Wacirz, bu sayede tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırırken, çiftçi topluluklarının refahını ve gelir istikrarını da desteklediklerini anlattı.

Wacirz, Nestle'nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sorumlulukları ve 2050 Net Sıfır taahhüdü doğrultusunda onarıcı tarımı iklim hedeflerine ulaşmada kritik bir araç olarak gördüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Küresel olarak, 2030 yılına kadar temel ham maddelerimizin yüzde 50'sini onarıcı tarım uygulamalarını benimseyen çiftçilerden tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ise yerel paydaşlar ve üreticilerle işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarla onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve bu alanda ilk akla gelen şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.'

'Burası Yuvamız' yaklaşımımızla yerel değerleri gözetiyoruz'

Nestle Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Başak Ünal da gıdanın geleceğinin tarım ve teknolojiyle güvence altına alınabileceğini belirtti.

Türkiye'nin tarımda küresel ölçekte 7. sırada yer aldığını vurgulayan Ünal, sektörün gayri safi yurt içi hasılaya yaklaşık yüzde 7 katkı sağladığını ve nüfusun yüzde 20'sinin tarım sektöründe istihdam edildiğini kaydetti.

Ünal, bu göstergelerin Türkiye'nin tarım alanındaki güçlü potansiyeline işaret ettiğini ve miraslarından aldıkları ilhamla yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

'Bir yıl içinde 120 bin iyilikle geniş ölçekli bir etki yaratırken, Genç İşi Tarım ile gençlik, teknoloji ve tarımı buluşturarak geleceğin gıda sistemine yatırım yapıyoruz. 'Burası Yuvamız' yaklaşımımızla yerel değerleri gözetiyor ve toplum için kalıcı etki yaratmayı hedefliyoruz. Nestle çatısı altında, gıdanın geleceğini güvence altına almak, çiftçileri desteklemek ve gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla uzun yıllardır pek çok çalışma yürütüyoruz. Şimdi de bu vizyonu genç kuşağın dinamizmiyle birleştirip tarım ve girişimcilik sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyerek, 'Genç İşi Tarım' projesini hayata geçiriyoruz.'

Impact Hub İstanbul oyun kuruculuğuyla başlatılan projenin, küresel ölçekte gençlerin ekonomik hayata katılımını destekleyen 'Nestle Needs YOUth' girişiminin Türkiye'deki güçlü bir yansıması olduğunu kaydeden Ünal, projeyle tarım sektörüne girişimci ve çözüm odaklı bir bakış açısı kazandırdıklarını vurguladı.

Ünal, eğitimine devam eden öğrencileri, tarımla kültürel bağa sahip gençleri ve eğitim ya da istihdam dışında kalan gençleri dahil ettikleri proje ile 5 yıl içinde 20 binden fazla gence ulaşmayı amaçladıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

'Gençleri girişimcilik ekosistemiyle buluşturacağımız program kapsamında 100'ü aşkın paydaş ve 90'dan fazla uzmanla birlikte çalışıyoruz. Hazırladığımız 60 saatlik kapsamlı eğitim programıyla gençlere girişimcilik bakışı, onarıcı tarım bilgisi, finansal okuryazarlık, pazarlama ve iş geliştirme becerileri kazandırıyoruz. Nisan 2026'ya kadar Türkiye genelinde 10 farklı üniversitede gençlerle buluşmayı planlıyoruz. Fikir maratonu ve kuluçka sürecinde gençlerin projelerini birlikte olgunlaştırıyor, 1,5 milyon Türk lirası hibe ile gençleri iş geliştirme ve iş kurma süreçlerinde destekliyoruz. Bu sayede tarımı gençler için geleceği olan, teknolojiyle güçlenen, etki yaratan bir kariyer alanına dönüştürüyoruz.'