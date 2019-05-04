Nesrin Cevadzade reyting rekortmeni diziye transfer oldu
Son olarak Bizim Hikaye dizisinde boy gösteren oyuncu Nesrin Cavadzade, FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna katıldı.
Pazartesi FOX TV ekranlarından günleri izleyiciyle buluşan ve başladığı günden bu yana reytingleri alt üst eden Yasak Elma adlı dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor.
Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Şahika karakteriyle dizinin kadrosuna dahil oluyor.
Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek–Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı Yasak Elma dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak.
Daha önce FOX'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'de Tülay karakteriyle hayranlarının kalbinde taht kuran güzel oyuncu, Yasak Elma dizisinde kendisini Ender ve Yıldız karakterlerinin karşısında bulacak.