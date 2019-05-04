Nesrin Cevadzade reyting rekortmeni diziye transfer oldu

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek–Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı Yasak Elma dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak.