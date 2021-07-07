Nesrin Cavadzade'ye sevgilisi Gökhan Alkan'dan ilan-ı aşk: Yok burunlum!
Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Azeri asıllı Nesrin Cavadzade ile yollarını ayırdığı konuşulan Gökhan Alkan, aşka geldi. Alkan, sevgilisinin çocukluk fotoğrafını, "Mahzun bakışlım, yok burunlum" sözleriyle paylaştı.
Meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Ayrıldıkları konuşulan çift ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Aralarındaki buzları eriten ikiliden Alkan, Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını ve birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Aşk devam ediyor" mesajı verdi.
Aşka gelen Gökhan Alkan, sevgilisine 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram'dan şöyle seslendi:
"Mahzun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak... Ve alnından çıkıpla, çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak..." ifadeleriyle seslendi.