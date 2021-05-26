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Nesrin Cavadzade'nin +18 mastürbasyon sahnesi olay yarattı 'Bir Annenin Sonatı' kısa filmi

Nesrin Cavadzade'nin +18 mastürbasyon sahnesi olay yarattı 'Bir Annenin Sonatı' kısa filmi

Nesrin Cavadzade, 'Bir Annenin Sonatı' adlı kısa filmdeki +18 mastürbasyon sahnesiyle çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem oldu.

Nesrin Cavadzade'nin +18 mastürbasyon sahnesi olay yarattı 'Bir Annenin Sonatı' kısa filmi

Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinden sürpriz bir şekilde ayrıldı. Sette yönetmenle tartıştığı için senaryoda aniden cenaze sahnesi yazıldığı iddia edildi. Nilperi Şahinkaya'nın Yasak Elma'dan ayrılması planlanırken ilk olarak Nesrin Cavadzade ayrıldı.

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Nesrin Cavadzade'nin +18 mastürbasyon sahnesi olay yarattı 'Bir Annenin Sonatı' kısa filmi

Yasak Elma dizisinin ardından da geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla magazin gündeminde konuşuldu. Son olarak ise magazin gündeminde konuşulmasının sebebi kısa filmdeki mastürbasyon sahnesi oldu.

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Nesrin Cavadzade'nin +18 mastürbasyon sahnesi olay yarattı 'Bir Annenin Sonatı' kısa filmi

Cavadzade, dünya prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan 'Bir Annenin Sonatı'nda rol aldı. 

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Nesrin Cavadzade'nin +18 mastürbasyon sahnesi olay yarattı 'Bir Annenin Sonatı' kısa filmi

Snob Magazin'in haberine göre, yönetmenliğini Fehmi Öztürk’ün yaptığı, Nesrin Cavadzade ile Hatice Aslan’ın başrolleri paylaştığı filme Nesrin Cavadzade'nin mastürbasyon yaptığı sahne damga vurdu.

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