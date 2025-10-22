BIST 10.467
Nesrin Cavadzade'den özel hayatına dair sözler! İşte partnerinde aradığı o özellik

Oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin "Sevgiliniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Partnerinde aradığı özelliği açıklayan Nesrin Cavadzade akıllardda soru işareti bıraktı. İşte o açıklamadan detaylar...

Nesrin Cavadzade'den özel hayatına dair sözler! İşte partnerinde aradığı o özellik - Resim: 1

Basının özel hayatına dair iddialarına açıklık getiren Cavadzade, bir partnerde aradığı çok özel kriteri açıkladı.

Nesrin Cavadzade'den özel hayatına dair sözler! İşte partnerinde aradığı o özellik - Resim: 2

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Nesrin Cavadzade'den özel hayatına dair sözler! İşte partnerinde aradığı o özellik - Resim: 3

Ünlü isim, magazin muhabirlerinin sorularını hem içten hem de esprili bir dille yanıtlayarak sevgilisi kriterini açıkladı.

Nesrin Cavadzade'den özel hayatına dair sözler! İşte partnerinde aradığı o özellik - Resim: 4

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Nesrin Cavadzade, "Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 

