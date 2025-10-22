Nesrin Cavadzade'den özel hayatına dair sözler! İşte partnerinde aradığı o özellik
Oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin "Sevgiliniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Partnerinde aradığı özelliği açıklayan Nesrin Cavadzade akıllardda soru işareti bıraktı. İşte o açıklamadan detaylar...
Basının özel hayatına dair iddialarına açıklık getiren Cavadzade, bir partnerde aradığı çok özel kriteri açıkladı.
Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Ünlü isim, magazin muhabirlerinin sorularını hem içten hem de esprili bir dille yanıtlayarak sevgilisi kriterini açıkladı.
Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Nesrin Cavadzade, "Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
